Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраномАБН 02:26

Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае. Такое решение, очевидно, было принято в связи с критикой журналистов, которые на прошлой неделе начали тестировать новый гаджет.
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Смартфон Samsung Galaxy Fold появится на российском рынке в мае

Известия06:20

Названы ориентировочные цена и дата выхода Samsung Galaxy Fold в России

Life.ru05:40

У Galaxy Fold сложится с Россией к середине мая

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ: Samsung отменила презентации по случаю запуска на рынок смартфона Galaxy Fold

ТАСС03:18

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

РБК01:52

Названа цена складного смартфона Samsung Galaxy Fold в России

Российская газета05:34

Почему у журналистов не сложилось с Galaxy Fold

TelecomDailyвчера в 17:57
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Шоу-бизнес

Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой

Обновлено в 04:55
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Хоккей

Маленькая болельщика «Ак Барса» расплакалась, когда встретила Зарипова

Юная болельщика "Ак Барса" Арина побывала на матче 20-го тура Олимп-ПФЛ группы "Урал-Приволжье" "КАМАЗ" – "Уфа-2" (2:0), где после игры ее встретил нападающий хоккейного казанского клуба Данис Зарипов.
Обновлено в 04:02
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Хоккей

Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»

Обновлено в 06:29
Гаджеты

Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в мире

Обновлено в 05:32
Политика

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

HTC готовит смартфон с поддержкой 5G

Обновлено в 02:56
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 05:21
Политика

Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Хоккей

Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Обновлено вчера в 22:02
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Спорт

Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе

Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Энергетика

Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель

Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Технологии

Партнеры Bringly смогут торговать на площадках друг у друга

Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Bringly от «Яндекс.Маркета» и Сбербанка, смогут размещать товары не только на сайте самого Bringly, но и на сайтах его партнеров.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Экономика

Выручка Huawei в первом квартале выросла на 39%

Выручка Huawei Technologies Co. в первом квартале 2019 года выросла на 39% и составила 179,7 млрд юаней ($26,81 млрд), говорится в сообщении Huawei.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
Обновлено вчера в 21:08
Как работают Яндекс.Новости?
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