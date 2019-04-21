Гаджеты
Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраномАБН 02:26
Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае. Такое решение, очевидно, было принято в связи с критикой журналистов, которые на прошлой неделе начали тестировать новый гаджет.
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Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Маленькая болельщика «Ак Барса» расплакалась, когда встретила Зарипова
Юная болельщика "Ак Барса" Арина побывала на матче 20-го тура Олимп-ПФЛ группы "Урал-Приволжье" "КАМАЗ" – "Уфа-2" (2:0), где после игры ее встретил нападающий хоккейного казанского клуба Данис Зарипов.
Обновлено в 04:02
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в мире
Обновлено в 05:32
Политика
Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
HTC готовит смартфон с поддержкой 5G
Обновлено в 02:56
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Политика
Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском
Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»
По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррель
Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти.
Обновлено в 06:39
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Технологии
Партнеры Bringly смогут торговать на площадках друг у друга
Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Bringly от «Яндекс.Маркета» и Сбербанка, смогут размещать товары не только на сайте самого Bringly, но и на сайтах его партнеров.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Экономика
Выручка Huawei в первом квартале выросла на 39%
Выручка Huawei Technologies Co. в первом квартале 2019 года выросла на 39% и составила 179,7 млрд юаней ($26,81 млрд), говорится в сообщении Huawei.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара
Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
Обновлено вчера в 21:08