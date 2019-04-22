Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera 03:21

По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

РБК01:52

Samsung отложила запуск продаж Galaxy Fold в Китае

Коммерсантъ08:46

Смартфон Samsung Galaxy Fold появится на российском рынке в мае

Известия06:20

Названы ориентировочные цена и дата выхода Samsung Galaxy Fold в России

Life.ru05:40

Названа цена складного смартфона Samsung Galaxy Fold в России

Российская газета05:34

Компания Samsung отменила презентацию Galaxy Fold в Китае из‐за поломки экрана

Телеканал 360°09:22

Почему у журналистов не сложилось с Galaxy Fold

TelecomDailyвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество

В Британии отыскали гигантского осла

Обновлено в 12:28
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика

Поклонская раскритиковала мавзолей Ленина

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Кино

Саундтрек из «Игры престолов» зазвучал на удмуртских инструментах

Обновлено в 06:37
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко согласился стать президентом Украины через год

Украинский президент Петр Порошенко, который уступил Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, рассказал, что намерен снова возглавить Украину.
Обновлено в 13:00
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Обновлено в 12:01
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Обновлено в 06:48
Происшествия

Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Общество

В честь Дня Победы ветераны смогут летать Аэрофлотом бесплатно

Ветеранам и инвалидам ВОВ дополнительно предоставляется возможность перелетов из пунктов России и пунктов в странах СНГ в ряд европейских стран.
Обновлено в 03:47
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Политика

Мизулина назвала запреты признаком свободы

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Футбол

Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»

Обновлено в 11:53
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников

Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Проект моста через Севастопольскую бухту одобрен госэкспертизой

Специалисты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект строительства моста через Севастопольскую бухту.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Игры

Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети

На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное