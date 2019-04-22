Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera 03:21
По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 23:50, Ашберн
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Политика
Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции рунета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, объясняя необходимость закона об изоляции российского сегмента интернета, сказала, что он позволит не допустить ущерба от возможных угроз извне.
Обновлено в 15:30
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:32
Политика
Первый кандидат в президенты Казахстана представил документы в ЦИК
Напомним, что досрочные выборы президента республики состоятся 9 июня. Тугел является первым кандидатом, отправившим документы в ЦИК.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В Минобороны предостерегли США от военной операции в Венесуэле
Планируемая США военная операция против Венесуэлы будет не в интересах Вашингтона, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Приморье
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Происшествия
В Ростове произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 23:30
Общество
Они рядом: во Владивостоке заметили диких леопарда и тигра
На территории Владивостокского городского округа сотрудникам национального парка «Земля леопарда» впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Обновлено в 22:03
Общество
В Канаде из-за паводков эвакуируют около 1,5 тысяч жителей
Обновлено в 21:29
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Путин может прилететь в Забайкалье из-за пожаров – источник
Президент России Владимир Путин может прилететь в Забайкальский край в ближайшие дни.
Обновлено в 22:17