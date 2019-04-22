Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera 03:21
По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.
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Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Происшествия
ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
Обновлено в 20:09
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Здоровье
В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью
Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:20
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе
Обновлено в 20:45
Общество
В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»
Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала о комплексах
В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.
Обновлено в 18:00
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
ВСУ планируют проведение очередной провокации на линии соприкосновения — Басурин
Прибытие боевиков украинской националистической группировки «Азов» зафиксировано в районе Марьинки, Народная милиция ожидает обострения обстановки к западу от Донецка.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Политика
В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича
Обновлено в 07:08
Путешествия
Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники
С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Политика
Суд отказал информатору Wikileaks Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный суд в США оставил под стражей информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.
Обновлено в 19:40