В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera 03:21

По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Авто Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Здоровье Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.

Здоровье В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наука Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.

Политика Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.

Политика Стала известна биография будущей первой леди Украины Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.

Общество В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти» Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассказала о комплексах В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.

Экономика Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.

Армия и оружие ВСУ планируют проведение очередной провокации на линии соприкосновения — Басурин Прибытие боевиков украинской националистической группировки «Азов» зафиксировано в районе Марьинки, Народная милиция ожидает обострения обстановки к западу от Донецка.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Шоу-бизнес Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.

Путешествия Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.