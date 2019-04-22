Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy FoldAstera вчера в 03:21
По каждому случаю, в южнокорейской компании обещали разобраться. Между тем, Financial Times (FT) сообщил, что в Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Общество
В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе
Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.
Обновлено в 01:00
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Общество
Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Культура
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Great Wall выпустит роскошную версию кроссовера Haval F5
Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит роскошную версию.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Происшествия
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей
Обновлено вчера в 06:48
Наука
Установлена идеальная доза кофе для занятий спортом
Эксперты рассчитали оптимальную дозу кофе для тренировок. Оказалось, это от 3 до 6 мг кофеина на килограмм веса.
Обновлено вчера в 14:43
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено вчера в 09:51
Наука
В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость
Обновлено 20 апреля в 02:06
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск
Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком
Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11