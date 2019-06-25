Армия и оружие

В Самарской области по тревоге подняли спецназ ЦВОРоссийская газета 04:41

В Самарской области подняли по тревоге спецназ Центрального военного округа. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Маневры развернуты в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
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Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
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Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
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Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
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Первая экскурсия по стройке «Эрмитаж-Урала»: здесь будут выставлять сокровища мирового искусства

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Космос

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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
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В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника

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Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
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Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России

Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
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