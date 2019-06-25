Армия и оружие
В Самарской области по тревоге подняли спецназ ЦВОРоссийская газета 04:41
В Самарской области подняли по тревоге спецназ Центрального военного округа. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Маневры развернуты в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО.
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По распоряжению Путина: Войска еще в четырех регионах России подняты по тревоге
Царьградвчера в 12:28
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Бари Алибасов заработал на своей болезни более двух миллионов рублей
Согласно предварительным подсчетам, на истории с отравлением Алибасов успел заработать порядка двух миллионов рублей.
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Российская делегация уже прибыла в Страсбург.
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Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
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Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
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Экономика
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
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Футбол
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Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
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В Британии 11-летний мальчик пытался зарядить планшет и прожег кровать
Постель 11-летнего ребенка из английского графства Стаффордшир прожгло зарядное устройство. Об этом пишет Manchester Evening News.
Обновлено в 03:23
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
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Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Общество
Первая экскурсия по стройке «Эрмитаж-Урала»: здесь будут выставлять сокровища мирового искусства
Обновлено в 04:20
Космос
Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс
Обновлено вчера в 01:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете» о том, когда в средней полосе Российской Федерации наступят самые жаркие дни лета-2019.
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Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
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Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:47
Общество
В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника
Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:18
Театры
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Американская компания Apple на днях выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:13
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Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03