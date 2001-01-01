Общество

В Самарской области отключили аналоговое телевидение63.ru 05:42

В понедельник, 3 июня, на территории Самарской области телевещание полностью перевели на цифровой формат. Аналоговое телевидение отключили. Об этом сообщил врио главы департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.
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В Самарской области отключили аналоговое телевидение

63.ru05:42

В Самарской области отключают аналоговое вещание

REGNUM03:19

В Самарской области отключают аналоговое телевещание

ГТРК Самаравчера в 22:24

В Самаре отключили аналоговое телевидение

SamRU.ru03:56

В Самарской области аналоговое вещание отключат в 11:45

TLT.ru - Новости Тольятти02:28

В Самарской области отключили аналоговое телевещание

РегионСамара.ру02:17

Аналоговое телевидение в Самарской области отключат в понедельник в 11:45

СитиТрафик01:37
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Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Авто

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Экономика

Как повышение НДС повлияло на бизнес

Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика

Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено в 02:13
Финансы

Поддержку акциям «Газпрома» оказала хорошая отчетность

Напомним, что совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 16,61 руб. на акцию, тем самым годовая дивидендная доходность может составить 7,7%. Поддержку акциям "Газпрома" оказала также хорошая отчетность за I кв. 2019 г. Финансовые результаты "Газпрома" превзошли ожидания рынка.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Музыка

Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В детском лагере в Приамурье умер подросток

Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет «Сармат» и «Авангард»

Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 09:40
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Обновлено в 08:45
Политика

Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова в Харькове.
Обновлено вчера в 11:01
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
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