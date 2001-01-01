Общество
В Самарской области отключили аналоговое телевидение63.ru 05:42
В понедельник, 3 июня, на территории Самарской области телевещание полностью перевели на цифровой формат. Аналоговое телевидение отключили. Об этом сообщил врио главы департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.
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Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Здоровье
Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце
Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Экономика
Как повышение НДС повлияло на бизнес
Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube.
Обновлено в 02:13
Финансы
Поддержку акциям «Газпрома» оказала хорошая отчетность
Напомним, что совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 16,61 руб. на акцию, тем самым годовая дивидендная доходность может составить 7,7%. Поддержку акциям "Газпрома" оказала также хорошая отчетность за I кв. 2019 г. Финансовые результаты "Газпрома" превзошли ожидания рынка.
Обновлено в 04:17
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Музыка
Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет «Сармат» и «Авангард»
Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 09:40
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова в Харькове.
Обновлено вчера в 11:01
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07