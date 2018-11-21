Экономика
Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании. Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии.
РИА Новости08:53
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Экономика
Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
Бюджет на 2019 - 2021 годы одобрен Госдумой в среду 21 ноября третьем и последнем чтении.
Обновлено в 09:00
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,6%
В этом году ВВП увеличится на 1,6% вместо ожидавшихся в сентябре 1,8%, сообщается в отчете ОЭСР. В 2019 году ожидается рост на 1,5%.
Обновлено в 08:38
Энергетика
Станет ли спад на нефтяном рынке долгосрочным
В сложившейся ситуации маловероятно снижение цены на нефть марки Brent ниже $60, добавляет он.
Обновлено в 09:02
Экономика
IKEA объявила о сокращениях сотрудников в России в ближайшие два года
Обновлено в 08:55
Экономика
Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии
Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год.
Обновлено в 08:59
Экономика
Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса
Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
Обновлено в 08:59
Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 09:01
Энергетика
ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд
Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.
Обновлено в 08:39
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 08:34
Экономика
В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период
Обновлено в 09:01
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку
"Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".
Обновлено в 08:46
Экономика
Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк
С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.
Обновлено в 08:51
Экономика
Госдума приняла закон о новых полномочиях и названии ВЭБа
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов, согласно которым Внешэкономбанк переименован в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», а также наделен новыми функциями.
Обновлено в 08:24
Экономика
ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за санкций
"Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", — цитируют Данилова РИА "Новости".
Обновлено в 08:25