с чего всё началось

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании. Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии.

Экономика Экономика Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы Бюджет на 2019 - 2021 годы одобрен Госдумой в среду 21 ноября третьем и последнем чтении.

Экономика Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,6% В этом году ВВП увеличится на 1,6% вместо ожидавшихся в сентябре 1,8%, сообщается в отчете ОЭСР. В 2019 году ожидается рост на 1,5%.

Энергетика Энергетика Станет ли спад на нефтяном рынке долгосрочным В сложившейся ситуации маловероятно снижение цены на нефть марки Brent ниже $60, добавляет он.

Экономика Экономика IKEA объявила о сокращениях сотрудников в России в ближайшие два года

Экономика Экономика Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год.

Экономика Экономика Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.

Финансы Финансы Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

Энергетика Энергетика ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.

Экономика Экономика Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».

Экономика Экономика В Крыму заявили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку "Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".

Экономика Экономика Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.

Энергетика Энергетика Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.

Экономика Экономика Госдума приняла закон о новых полномочиях и названии ВЭБа Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов, согласно которым Внешэкономбанк переименован в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ», а также наделен новыми функциями.