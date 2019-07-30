Происшествия
В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. мТАСС 11:39
Частные дома загорелись в Самаре, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о пожаре в двух домах на площади 700 кв. м. Данных о пострадавших нет.
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«Дым видно на Зубчаге»: появилось видео крупного пожара в частном секторе Самары
Pro Город Самара12:39
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Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Футбол
«Рубин» принес картонного Сутормина на презентацию новичков команды
Казанский «Рубин» провел встречу с болельщиками, на которой были официально представлены новички команды.
Обновлено в 13:03
Общество
Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа
Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 13:29
Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:08
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому
Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано подписал контракт с бразильским клубом "Палмейрас", сообщает Sport24.
Обновлено в 13:13
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Лапша быстрого приготовления может спровоцировать болезни ЖКТ
Врач отметила, что лапша способна ухудшить состояние здоровья человека и привести к риску возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, а также к заболеванию печени и почек.
Обновлено в 05:37
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Кино
Создатель «Малыша на драйве» подготовил сценарий сиквела
Обновлено в 12:19
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика
Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
Обновлено в 13:05
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30