Происшествия

В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. мТАСС 11:39

Частные дома загорелись в Самаре, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о пожаре в двух домах на площади 700 кв. м. Данных о пострадавших нет.
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Молодой мужчина погиб при пожаре в частном доме в с. Шилан

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Экономика

Росстат заявил о росте среднего размера пенсий

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
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Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

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«Рубин» принес картонного Сутормина на презентацию новичков команды

Казанский «Рубин» провел встречу с болельщиками, на которой были официально представлены новички команды.
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Обновлено в 13:29
Экономика

Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью

Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:08
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Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск

Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика

Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому

Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Политика

Суд на Украине арестовал российский танкер

Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Футбол

Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано подписал контракт с бразильским клубом "Палмейрас", сообщает Sport24.
Обновлено в 13:13
Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Экономика

НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку

Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Лапша быстрого приготовления может спровоцировать болезни ЖКТ

Врач отметила, что лапша способна ухудшить состояние здоровья человека и привести к риску возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, а также к заболеванию печени и почек.
Обновлено в 05:37
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет

Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
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Создатель «Малыша на драйве» подготовил сценарий сиквела

Обновлено в 12:19
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представлен официально

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Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»

29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Политика

Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
Обновлено в 13:05
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
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Армия и оружие

Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана

Обновлено вчера в 06:48
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

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Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

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Авто

В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107

В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
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