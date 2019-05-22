Футбол

В Самаре в полицию попали 50 фанатов «Локомотива»Росбалт вчера в 13:12

Полицейские провели задержания перед матчем финала Кубка России. Вечером играют «Локомотив» и «Урал». В ОВД оказались десятки болельщиков москвичей.
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В Госдуме недовольны организацией финала Олимп - Кубка России в Самаре

Газета.Ruвчера в 12:30

Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России

Чемпионатвчера в 11:25

В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

Депутат Лебедев: «Жаль, что финал Кубка России оказался не под силу Самаре»

Sport24.ruвчера в 11:40

В Самаре 54 фанатов «Локомотива» доставили в полицию

Волга Ньюсвчера в 12:20

Перед финалом Кубка России в Самаре задержали 50 болельщиков «Локо»

Sport.ruвчера в 11:29

Источник: В Самаре задержали 50 болельщиков «Локомотива»

Матч ТВвчера в 10:50
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Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Суд снял обвинения с томички, чью дочь до смерти искусал ротвейлер

Кировский районный суд Томска в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении томички, которая оставила новорожденную дочь наедине с двумя собакам, одна из которых загрызла малышку.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

В Татарстане откроют производство самолетов Т-500

На открытие производства сельскохозяйственных самолетов и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан потребуется порядка 2,5 млрд рублей, заявил 22 мая гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 00:59
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье

Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Шри-Ланке установили личности всех совершивших теракты смертников

Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:20
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски

Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

По статистике столичного Департамента информационных технологий, робот помогает москвичам в два раза быстрее, чем живой оператор.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Обновлено вчера в 08:33
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

МИД КНР: Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с США

Пекин считает неприемлемым заключения сделки с Вашингтоном по торговым вопросам, если она будет предложена на неравноправных условиях.
Обновлено в 00:32
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