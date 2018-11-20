Общество
Ранее URA.RU сообщило, что Пенсионный фонд России (ПФР) предложил умершей пенсионерке из Самары явиться за социальным пособием на собственное погребение. По словам зятя женщины, она умерла в мае этого года, а письмо из ПФР пришло в ноябре.
RT на русском05:20
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Общество
Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times
Тверской суд Москвы признал законным штраф в размере 22,25 млн руб. в отношении журнала The New Times за несвоевременную передачу информации об иностранных источниках финансирования издания.
Обновлено в 07:08
Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Цены на билеты в новые плацкартные вагоны не будут выше, чем в обычные, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования) Петр Иванов.
Обновлено в 06:57
Общество
Для безработных россиян придумали новый штраф
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды.
Обновлено в 06:56
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
В п. 133 Федеральных авиационных правил говорится: «В качестве ручной клади принимаются вещи, не содержащие запрещенных к перевозке в салоне воздушного судна веществ и предметов, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна».
Обновлено в 07:09
Общество
Более 140 дел возбуждено по нарушениям при строительстве Восточного
По фактам нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено более 140 уголовных дел.
Обновлено в 07:05
Общество
В Москве три ресторана Starlite Diner закрыли из-за гепатита А
В Москве закрыли три ресторана сети Starlite Diner после восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей.
Обновлено в 06:58
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 07:05
Общество
Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка
Глава Карелии Артур Парфенчиков отказался открывать детский сад в поселке Суоеки по просьбе местной жительницы Анны Власовой и заявил, что к нему обращаться бесполезно.
Обновлено в 07:10
Транспорт
В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда
ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт первого отечественного высокоскоростного поезда и намерены презентовать его на выставке «Транспорт России», которая пройдет 20–22 ноября.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Минтранс оценил экономию автомобилистов после открытия Крымского моста
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:07
Общество
В конкурсе «Великие имена России» проголосовал один миллион человек
Обновлено в 07:09
Здоровье
В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели
Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости.
Обновлено в 06:53
Общество
Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей
Обновлено в 07:07
Общество
Госдума приняла закон о реформе процессуального законодательства
Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов.
Обновлено в 06:00