Футбол
Финал Кубка России состоится в СамареЧемпионат 05:11
Финальный матч состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». В данный момент на трофей претендуют четыре клуба и состоялись первые полуфинальные матчи. В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов».
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