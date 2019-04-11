Футбол
В Самаре пройдет финал Кубка России по футболуАргументы и Факты 07:00
Финальный матч состоится 22 мая Местом проведения финала Кубка России по футболу станет стадион "Самара Арена", пишет Интерфакс. Финальный матч пройдет в Самаре 22 мая.
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Обновлено вчера в 23:02
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
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Шоу-бизнес
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Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
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Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
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Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Финансы
«Уровень спокойствия» валютных рынков достиг 5-летнего минимума
В результате индекс волатильности валютных курсов, который рассчитывается инвестиционным банком JP Morgan, упал до нового минимума с 2014 года.
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
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Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
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Футбол
Неймар вернулся к тренировкам в общей группе
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Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
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Ассанжа предал Ленин из Эквадора
Решение о выдаче Ассанжа принималось в Эквадоре на самом высоком уровне: с объяснениями выступил нынешний президент страны Ленин Морено.
Обновлено в 11:00
Футбол
Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС
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