Футбол
В Самаре определится 27 обладатель Кубка РоссииГТРК Самара 06:01
22 мая на "Самара-Арене" за Кубок России по футболу 2018-2019 сразятся "Локомотив" и "Урал". Как сообщает сайт Российского футбольного союза, номинальным хозяином решающей встречи будет "Локомотив". На пути к финальной битве "железнодорожники" выбили из борьбы четыре коллектива.
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«Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Кубка России 22 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:01
Локомотив - Урал ~ прогноз на финал кубка России: фаворит не упустит своего?
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