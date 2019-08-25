Экономика

Мост через Волгу с обходом Тольятти обойдется в 120 млрд рублейВедомости вчера в 17:15

Власти Самарской области изменили условия соглашения о строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти после четырех месяцев обсуждения проекта с инвестором – новая версия концессионного соглашения опубликована на сайте torgi.gov.ru.
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