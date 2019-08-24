Ранее ожидалось, что строительство моста в Шигонском районе Самары начнется в 2019 году. Федеральный бюджет готов выделить на эти цели свыше двух миллиардов рублей. Регион может получить эти средства только после подписания концессии.

В Самаре объявлен конкурс на строительство моста через Волгу

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