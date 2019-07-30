Происшествия
В Самаре локализовали пожар в жилых домахRT на русском вчера в 14:08
«Пожар был локализован, тушение продолжается», — заявили в спасательном ведомстве. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, к тушению возгорания привлекли пожарный поезд. Отмечается, что огонь распространился на три частных жилых дома и пять нежилых построек.
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Причина пожара на Волгина в Самаре 30 июля: во всем виновата детская шалость
КП - Самаравчера в 13:48
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Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
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Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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Общество
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Утром стало известно, что разлилась Томь, в Белогорске под водой оказались сотни дачных участков.
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Аналитики проекта «Кино Mail.ru» назвали самые частые интернет-запросы жителей России о вселенной Гарри Поттера.
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Всего площадь объекта, включая и застройку, и территорию, которую надо благоустраивать, составит около 30 000 кв. м, заметил он.
Обновлено вчера в 17:28
Финансы
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Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
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Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено 29 июля в 06:58
Авто
Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России
Российское представительство компании Changan назвало российскую цену на кроссовер CS35 Plus.
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Обновлено вчера в 13:03
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Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
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Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации Митрохина на выборы
Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
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Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
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Шоу-бизнес
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Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
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Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Общество
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Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено вчера в 11:23
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Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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