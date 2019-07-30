«Пожар был локализован, тушение продолжается», — заявили в спасательном ведомстве. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, к тушению возгорания привлекли пожарный поезд. Отмечается, что огонь распространился на три частных жилых дома и пять нежилых построек.

В Самаре локализовали пожар в жилых домах

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