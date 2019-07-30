Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домахРоссийская газета 14:03

По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина. Сообщалось, что площадь пожара составила порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 18.27 по местному времени.
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