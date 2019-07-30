Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домахРоссийская газета 14:03
По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина. Сообщалось, что площадь пожара составила порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 18.27 по местному времени.
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«Дым видно на Зубчаге»: появилось видео крупного пожара в частном секторе Самары
Pro Город Самара12:39
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Экономика
В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»
Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
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Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
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Общество
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Обновлено в 10:54
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
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Обновлено в 10:31
Происшествия
Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств
15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.
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На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
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Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Пентагон собирает данные о русской Арктике
Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами».
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Политика
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.
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Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»
Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
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