По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина. Сообщалось, что площадь пожара составила порядка 1,8 тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 18.27 по местному времени.

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

Футбол Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит» Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».

Политика Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

Политика Экс-начальник ПВО ДНР рассказал о своем похищении сотрудниками СБУ Киевский Апелляционный суд принял решение продлить арест бывшему начальнику ПВО Снежного Владимиру Цемаху, которого украинские спецслужбы выкрали в ДНР и тайно вывезли на подконтрольную Киеву территорию.

Кино В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн» В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).

Происшествия Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Общество Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Экономика В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги» Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.

Политика Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами» Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Происшествия Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств 15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.

Происшествия Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом Вооруженный ножом корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом, которая находилась в 2 км от берега Франции.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Армия и оружие Пентагон собирает данные о русской Арктике Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами».

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.

Футбол Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом» Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.