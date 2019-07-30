Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Ранее сообщалось о возгорании трех жилых домов на площади 1,8 тысячи квадратных метров на улице Волгина.

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

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