Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.

с чего всё началось

В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку. Об этом со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристину Кулик сообщает 63.RU. Сообщается, что на борту самолета было 95 пассажиров и шесть человек экипажа.

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