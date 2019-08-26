Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налогРоссийская газета вчера в 22:27
Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Власти Сахалина предлагают почти на треть снизить транспортный налог в регионе
Интерфакс - Россиявчера в 21:36
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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
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Происшествия
Шесть пассажиров маршрутки пострадали в крупной аварии на Южном Урале
В результате пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области.
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Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Происшествия
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Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
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44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
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Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Дочь Жасмин поступила в школу за 1,5 миллиона рублей в год
Знаменитость отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить, согласно официальной информации на сайте заведения, 1,5 миллиона рублей в год.
Обновлено в 05:53
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал сразу шесть тизеров
Обновлено в 06:09
Происшествия
В NASA расследуют первое преступление в космосе
Сотрудники NASA и следователи проверяют информацию о том, что астронавт Энн Макклейн незаконно получила доступ к счетам бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС).
Обновлено 24 августа в 10:19
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
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Футбол
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Форвард был заменен на 66-й минуте и держался за заднюю поверхность бедра. По данным источника, Мбаппе — разрыв мышцы бедра.
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УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским "Спартаком" и португальской "Брагой" Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
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Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Эксплуатацию Boeing 737 MAX могут возобновить в IV квартале 2019 года
Эксплуатация самолетов семейства Boeing 737 MAX, приостановленная после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, может быть возобновлена в IV квартале текущего года, сообщил журналистам вице-президент по маркетингу Boeing Рэнди Тинсет.
Обновлено в 06:02
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
Обновлено в 07:13