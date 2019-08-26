Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налогРоссийская газета вчера в 22:27
Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Сахалина предлагают почти на треть снизить транспортный налог в регионе
Интерфакс - Россиявчера в 21:36
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).
Обновлено в 01:00
Авто
Дизайнеры сделали Lada XRAY кабриолет
Новый кабриолет был создан на базе российского вседорожного хэтчбека Lada XRAY.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Чехословакии
Обновлено в 01:00
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Пушков ответил на обещание Украины поднять флаг над Владивостоком
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком, «как и сто лет назад».
Обновлено 24 августа в 14:10
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Порошенко пообещал «с гордостью» поднять украинский флаг над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в фейсбуке, что над Донецком будет поднят украинский флаг.
Обновлено в 00:38
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в короткой программе
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выбрала новое музыкальное сопровождение для короткой программы на сезон-2019/20.
Обновлено в 01:00
Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено вчера в 09:42
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Великобритания продолжит развитие отношений с Индией после Brexit
"Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнерство после Brexit, в том числе путем более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей", — отметили в заявлении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22