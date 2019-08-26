Экономика

В Сахалинской области предложили снизить транспортный налогРоссийская газета вчера в 22:27

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Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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