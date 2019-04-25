В СВР рассказали о подготовке США военной операции в ВенесуэлеГазета.Ru 02:38

Глава службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона видит признаки подготовки американской военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Нарышкина, ситуация на венесуэльское территории является напряженной.

В СВР рассказали о подготовке США военной операции в Венесуэле

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