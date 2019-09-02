с чего всё началось

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

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