Армия и оружие
RT на русскомВ США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.
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с чего всё началось
Как он уточнил в беседе с изданием Breaking Defense, использование систем искусственного интеллекта в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении ядерного удара.RT на русском02:55
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Шоу-бизнес
Мария Машкова страстно призналась в любви мужу
Экспресс газета 04:14
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9T Pro в России
Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Энергетика
Эксперт назвал ожидаемую стоимость барреля нефти
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины того, почему не стоит ожидать высокой стоимости нефти.
Известия 06:05
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ 31 августа в 21:32
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.
Piter.tv 04:30
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru вчера в 19:00
Кино
Мэл Гибсон сыграет Одиссея в экранизации поэмы Гомера
Культуромания 03:03
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Армия и оружие
Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов в Персидском заливе.
Комсомольская правда 04:47
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45