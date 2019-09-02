Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.
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с чего всё началось
Как он уточнил в беседе с изданием Breaking Defense
, использование систем искусственного интеллекта в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении ядерного удара.
RT на русском02:55

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Искусственный интелект может начать ядерную войну

Газета.Ru04:30

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

RT на русском02:55

ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США

РИА Новостивчера в 22:32

В США назвали возможного виновника ядерной войны в будущем

Известия00:29

Экс-замминобороны США: ядерную войну запустит искусственный интеллект

REGNUMвчера в 23:51

Экс-замминистра обороны США увидел в ИИ опасность глобального конфликта

РБК02:27

США нашли причину для ядерной войны

Lenta.ruвчера в 17:07
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Шоу-бизнес

Мария Машкова страстно призналась в любви мужу

Экспресс газета 04:14
Шоу-бизнес

Катя Лель кардинально изменила свой имидж

Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 9T Pro в России

Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Общество

Краснодарская школа провела за день четыре линейки

В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия

Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Энергетика

Эксперт назвал ожидаемую стоимость барреля нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причины того, почему не стоит ожидать высокой стоимости нефти.
Известия 06:05
Общество

Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний

Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Происшествия

На Кубани мотоциклист с травмой ноги прятался от медведей на дереве

РИА Новости 05:13
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ 31 августа в 21:32
Кино

Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане

Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане.
Piter.tv 04:30
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»

«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru вчера в 19:00
Кино

Мэл Гибсон сыграет Одиссея в экранизации поэмы Гомера

Культуромания 03:03
ЖКХ

В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Армия и оружие

Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе

Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов в Персидском заливе.
Комсомольская правда 04:47
Политика

Зеленский защитил сына от журналистов

Lenta.ru 06:04
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес

Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз

Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика

Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом

РБК 06:49
Наука

Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак

Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Политика

Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет

В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45
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