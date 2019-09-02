с чего всё началось

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

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Политика Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.

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Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

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Футбол Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.

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Футбол Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отвёл детей на линейку в школу. Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.

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Политика РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

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Происшествия В Брянской области умер избитый полицейским подросток По данным агентства «Брянские новости», конфликт между майором Денисом Тереховым и подростком произошел возле местного кафе, сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения.

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Авто Особые издания BMW i3 и i8 увенчают карьеру моделей Компания BMW объявила о выходе лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, глобальный тираж которых составит 900 и 200 экземпляров соответственно («ай-восьмой» будет выпущен в кузовах купе и родстер, 200 — их сумма).

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.