с чего всё началось

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Экономика Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

Армия и оружие Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.

Политика В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

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Происшествия В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".

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Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Технологии МЧС РФ получит новый комплекс космического мониторинга Министерство чрезвычайных ситуаций России получит от «Роскосмоса» мобильный комплекс передачи данных дистанционного зондирования планеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Политика Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.

Общество В Британии каннибал стал поваром В 1998 году Фишер задушил 40-летнюю соседку, после чего питался ее плотью.