Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля. В июне британское маркетинговое агентство Blueclaw в числе основных угроз для человечества назвало эпидемии, ядерную войну и природные катаклизмы.
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с чего всё началось
Как он уточнил в беседе с изданием Breaking Defense
, использование систем искусственного интеллекта в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении ядерного удара.
RT на русском02:55

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Искусственный интелект может начать ядерную войну

Газета.Ru04:30

Экс-замминобороны США: ядерную войну запустит искусственный интеллект

REGNUMвчера в 23:51

Экс-замминистра обороны США увидел в ИИ опасность глобального конфликта

РБК02:27

В США назвали возможного виновника ядерной войны в будущем

Известия00:29

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

RT на русском02:55

ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США

РИА Новостивчера в 22:32

США нашли причину для ядерной войны

Lenta.ruвчера в 17:07
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Армия и оружие

Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию

Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Кино

Видеоблогер Юрий Дудь выпустил фильм про трагедию в Беслане

REGNUM 04:51
Происшествия

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Культура

Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»

41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета вчера в 11:04
Политика

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия

МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок

Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Экономика

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия

В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".
РИА Новости 05:18
Политика

Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября

Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 14 сентября.
Коммерсантъ 05:25
Политика

Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Экономика

Россияне накопили около 14 миллионов кредитов

Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев.
Национальная служба новостей 03:12
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс вчера в 12:39
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Технологии

МЧС РФ получит новый комплекс космического мониторинга

Министерство чрезвычайных ситуаций России получит от «Роскосмоса» мобильный комплекс передачи данных дистанционного зондирования планеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ПолитРоссия 05:21
Экономика

Заемщикам дадут право выкупать свои долги

Если же кредитор не предложит ему выкупить долг перед продажей третьим лицам, должник получает право выкупа за половину суммы.
РИА Оренбуржье 30 августа в 05:03
Политика

Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Политика

Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине

Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Хоккей

«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.
РБК вчера в 11:31
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес

Дарья Повереннова: «Прошла через предательства и измены»

StarHit.ru 02:00
Футбол

Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона

По итогам прошлого сезона руководство серии А наградило специальными значками футболистов, которые были признаны лучшими в различных номинациях.
Матч ТВ 04:39
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика

Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Футбол

Маркизио может стать игроком «Фламенго»

Чемпионат 00:07
Общество

В Британии каннибал стал поваром

В 1998 году Фишер задушил 40-летнюю соседку, после чего питался ее плотью.
Петрозаводск говорит 01:42
Экономика

Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы

Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
РБК 04:57
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
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