Политика
В США заявили об изучении возможных мер против Турции из-за С-400RT на русском вчера в 15:13
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты принятия мер в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
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S&P: Санкции США в связи с покупкой С-400 вряд ли повлияют на кредитный рейтинг Турции
Московский Комсомолец Турциявчера в 07:02
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке
Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.
Обновлено в 01:49
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Армия и оружие
Билецкий в обход командования ВСУ организовал обстрелы Доломитного
Украинский нацист, основатель карательного полка «Азов»* Билецкий приказал боевикам полка обстрелять поселок Доломитное в прифронтовой Горловке невзирая на распоряжения командования «операции объединенных сил» Киева.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
Обновлено в 02:00
Политика
США предложили насолить Путину, отдав Украине турецкие F-35
Обновлено вчера в 17:59
Политика
У Зеленского заявили о договоренности об обмене пленными в Донбассе
Договоренность об обмене «определенного количества» пленных сторонами конфликта в Донбассе была достигнута в ходе встречи советников лидеров стран «нормандского формата».
Обновлено вчера в 08:19
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Рудова пришла на премьеру фильма «Король Лев» без юбки
Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Футбол
«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на Хамеса
Как сообщает AS, «сливочные» выставили каждому из клубов разную цену на Хамеса.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
90% онкологических заболеваний вызвано курением
Роспотребнадзор выяснил, что курение вызывает 90% онкологических заболеваний.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям
Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы
Обновлено вчера в 22:34
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32