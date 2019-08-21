Армия и оружие

В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракетыФАН вчера в 19:34

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
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В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

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