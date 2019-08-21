Армия и оружие
В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракетыФАН вчера в 19:34
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.РИА Новостивчера в 16:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Русские пользователи Instagram устроили атаку на Сильвестра Сталлоне
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье
Диетологи разработали сладкую диету для похудения
Датские диетологи рассказали, что можно не исключать сладкое из рациона во время диеты. Просто нужно заменить сахар медом.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:20
Космос
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли
Запланированный на 17 сентября полет к МКС американского беспилотного корабля Starliner перенесен на 6 октября.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
Иван Барбашев: «В футболе — всю жизнь за ЦСКА»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что в футболе более за ЦСКА.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Новости на «Рустави 2» были прерваны заявлением ведущих об увольнении
Главный информационный выпуск телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Росстат назвал регионы России с самыми большими расходами на еду
Жители Ингушетии и Дагестана больше, чем в других регионах тратят деньги на продукты.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Трамп: Салливан может стать послом США в России
Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Общество
В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» готовится к презентации Неймара
«Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Молодая жена Николаева увезла дочку к маме
Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей
Обновлено вчера в 10:42