США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

с чего всё началось

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.

В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

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