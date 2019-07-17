Армия и оружие
В США заявили о прекращении продажи в Турцию истребителей F-35Мойка78 16 июля в 15:56
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон не будет продавать Турции истребители F-35 из-за того, что Анкара не отказалась от покупки у России ракетных комплексов С-400. Как сообщает Reuters, американский лидер назвал данную ситуацию «крайне сложной» и «несправедливой».
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с чего всё началось
Приобретение Турцией российских зенитных ракет С-400 не позволит ей продолжить участие в программе поставки американских истребителей F-35, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.Новая газетавчера в 16:04
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США намерены исключить Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35
Эхо Москвывчера в 15:59
Белый дом: решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35
Москва-Баку.ruвчера в 14:43
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