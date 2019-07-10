с чего всё началось

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

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Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

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Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

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Политика Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2» Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.

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Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

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Армия и оружие В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин» На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.