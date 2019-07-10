Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкерРБК 19:59
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
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Общество
Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья
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Обновлено в 08:30
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Новая технология может производить чистую питьевую воду
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Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
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Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
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Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста
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В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
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Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
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Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено в 23:33
Происшествия
Задержан проректор Сибирского федерального университета
В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:41
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено в 15:38
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено в 20:19
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Долгов стал игроком «Ростова»
20-летний нападающий подписал контракт на четыре года. Долгов – воспитанник "Локомотива".
Обновлено в 11:03
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
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Обновлено в 15:39
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 04:51
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47