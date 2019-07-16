Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе.

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В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400

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