Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400Life.ru 15:16
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе.
— Марк Эспер, американский политикВзгляд.ру 12:06
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