Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе.

Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара. Об этом сообщает РИА "Новости".

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400

Происшествия В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Политика Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.

Происшествия На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.

Здоровье Чем опасен варикоз и как его избежать, рассказал хирург Если варикоз обнаружен на начальной стадии, его можно предупредить. Он никогда не возникает в одночасье, утверждает хирург.

Религия Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Космос «Протон-М» запустили в космос с заваренной и заклеенной трещиной Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М».

Армия и оружие Военным в России запретят рассказывать о службе Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.

Происшествия Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.