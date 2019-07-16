Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400RT на русском 13:13
Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
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Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе.
— Марк Эспер, американский политикВзгляд.ру 12:06
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