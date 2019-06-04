Армия и оружие

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B LancerREGNUM 00:48

Состояние флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами.
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О том, что на сегодняшний день число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B составляет «единицы», пишет специализированное издание Air Force Times
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ФАНвчера в 22:55

Подробнее о событии

Дальняя авиация США оказалась в критической ситуации

Взгляд.ру00:33

СМИ сообщили об удручающем состоянии американских бомбардировщиков B-1B

ФАНвчера в 22:55

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Российская газета07 июня в 04:55

О критической ситуации с бомбардировщиками США узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 19:43

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РИА Новостивчера в 19:34

Американские стратегические бомбардировщики оказались непригодны к использованию

Avia.pro08 июня в 05:44

СМИ сообщили об «удручающем состоянии» флота американских бомбардировщиков

Вести.Ruвчера в 20:06
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Армия и оружие

Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года

Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.
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В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
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Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.
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Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
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Китайское судно арестовано в японских водах

Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
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Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
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Армия и оружие

В НАТО раскрыли цель масштабных военных учений на Балтике

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Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матче

В другом товарищеском матче сборная Парагвая победила команду Гватемалы - 2:0.
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Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
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В Ульяновске утонули двое египтян

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