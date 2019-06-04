В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B LancerREGNUM 00:48

с чего всё началось

Состояние флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами.

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

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