Армия и оружие
В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B LancerREGNUM 00:48
Состояние флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами.
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с чего всё началось
О том, что на сегодняшний день число боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B составляет «единицы», пишет специализированное издание Air Force Times.ФАНвчера в 22:55
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Американские стратегические бомбардировщики оказались непригодны к использованию
Avia.pro08 июня в 05:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
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Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
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