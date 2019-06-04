В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B LancerREGNUM 00:48

с чего всё началось

Состояние флота B-1B Lancer военно-воздушных сил США оставляет желать лучшего. Согласно данным подкомитета морских сил и прогнозирования ВС США, ситуация настолько ухудшилась, что число самолётов B-1, которые полностью способны выполнять задачи, теперь исчисляется только единицами.

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

Общество В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Происшествия Тувинец откусил напавшему на него медведю язык В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Шоу-бизнес Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре» Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.

Происшествия В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир» В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Хоккей «Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.

Происшествия Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.

Кино В Сочи на выходных откроется фестиваль «Кинотавр» Сочи готовится принять 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который стартует в городе в это воскресенье, 9 июня.

Общество Стартовал второй конкурс президентских грантов Напомним, что первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Экономика Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Политика Армия Молдавии не станет вмешиваться в политический кризис в стране «Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр», — указывается в сообщении.

Здоровье На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.

Политика МИД высказался по обращению в арбитраж в Гааге по Крыму МИД России отреагировал на обращение Украины и заявил, что у морского арбитража в Гааге нет компетенции для рассмотрения вопросов о принадлежности суши, передает RT.

Происшествия Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.

Музыка Лепс прокомментировал отмену концерта «Машины времени» По мнению Лепса, отмена выступления никак не связана с политическими взглядами Макаревича Российский исполнитель Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" в рамках сборного концерта на Красной площади, посвященного Дню России.

Транспорт Названа дата запуска поездов на Крымском мосту Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.

Политика Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.

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Здоровье В поликлинике Челябинска родители недосчитались врачей Жительница Челябинска считает, что виной всему оптимизация, которая происходит в медицинских учреждениях области.

Экономика Всемирный банк назвал риски российской экономики Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.