В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РоссиейРИА Новости вчера в 16:02

Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

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