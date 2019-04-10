В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РоссиейРИА Новости вчера в 16:02

Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.

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В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

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