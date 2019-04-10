Политика

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с РоссиейРИА Новости вчера в 16:02

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
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Майк Помпео
Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16

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В США заявили о желании продлить договор СНВ-3

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Помпео предложил подключить Китай к договору СНВ

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Американский генерал подчеркнул важность договора СНВ-III между Москвой и Вашингтоном и назвал Россию «противником» США

Царьградвчера в 17:35
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
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Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю Андрацкину

Обновлено в 10:43
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В Киеве приписали Чайковского и Репина к украинской культуре

Обновлено в 10:16
Общество

Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по Донбассу

«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.
Обновлено в 08:02
Политика

Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Следствие попросило отпустить Майкла Калви под домашний арест

Со слов пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Следственный комитет РФ добивается перевода под домашний арест основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:41
Экономика

Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми

Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Войска Хафтара в Ливии взяли под контроль юго-восток страны

Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено в 12:04
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Sharp показала прототип складного смартфона

Обновлено в 08:31
Футбол

Фанаты «Аякса» всю ночь запускали фейерверки перед отелем «Ювентуса»

This has no class. pic.twitter.com/4VdioNNr0i – AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) 10 апреля 2019 г. Напомним, фанаты "Аякса" также запускали фейерверки в ночь перед домашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Амстердамский клуб прошел "сливочных" по сумме двух матчей с общим счетом 5-3.
Обновлено в 11:26
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Обновлено в 12:55
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