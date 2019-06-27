Армия и оружие
В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на КубеREGNUM 01:46
Вооруженные силы США отслеживает перемещения отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе, говорится в заявлении командования ВС в Twitter. «Мы знаем о перемещении российского корабля «Горшков» и активно следим за этим», — говорится в сообщении.
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