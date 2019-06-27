Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на КубеREGNUM 01:46

Вооруженные силы США отслеживает перемещения отряда российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе, говорится в заявлении командования ВС в Twitter. «Мы знаем о перемещении российского корабля «Горшков» и активно следим за этим», — говорится в сообщении.
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В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

REGNUM01:46

Командование ВС США заявило о наблюдении за «Адмиралом Горшковым» на Кубе

РБКвчера в 23:53

Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом «Адмирал Горшков»

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США отслеживают российский фрегат «Адмирал Горшков» у берегов Кубы

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Американцы установили слежку за «Адмиралом Горшковым»

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Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

RT на русскомвчера в 21:23

Танкер Северного флота «Кама» пополняет запасы в порту Тринидада и Тобаго

ТК Звездавчера в 10:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Политика

Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений

Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
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В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
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Политика

В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты

Подтверждено: видеокарты GeForce RTX Super дебютируют 2 июля, а модель RTX 2060 Super действительно получит 8 ГБ памяти

Напомним, последние слухи указывали на то, что RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут стоить столько же, сколько обычные версии на старте, а RTX 2060 Super будет чуть дороже.
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Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено 25 июня в 10:27
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто

Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье

В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Замену пистолету Макарова впервые показали в деле

На форуме «Армия-2019» впервые показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).
Обновлено в 02:16
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком

«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12
Наука

В Крыму нашли окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария

Российские палеонтологи нашли в Крыму окаменелости крупнейшей птицы Северного полушария, сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology.
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Экономика

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Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Премьер Эстонии назвал неправильным восстановление полномочий России в ПАСЕ

По словам Юри Ратаса, международное сообщество должно "защищать права человека" Эстонский премьер-министр Юри Ратас раскритиковал решение восстановить полномочия России в ПАСЕ.
Обновлено в 02:38
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Авто

Honda была признана «самой американской маркой»

Единственным иностранным производителем в рейтинге стала марка Honda: модели Honda заняли сразу шесть мест в первой десятке.
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
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Авто

Kia представила свой новый кроссовер Kia XCeed

Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Общество

Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено вчера в 17:19
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

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Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): В России стало доступным принципиально новое лечение для людей с психическими расстройствами

В России стало доступным принципиально новое лечение для людей с психическими расстройствами.
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Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк чрезмерно увлеклась спортом

Судя по всему, после разрыва с актером Брэдли Купером модель Ирина Шейк только добавила себе популярности и стала востребованной, как никогда раньше.
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