Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотникаREGNUM 12:48
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.Коммерсантъ20:20
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
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Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
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Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
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Армия и оружие
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Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.
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Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
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Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica
Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
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Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
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Эксперт рассказал, как в Петербурге борются с инфарктами
Как борются с этими заболеваниями в Северной столице, рассказал в студии Города+ начальник службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.
Обновлено в 05:57
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Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель главы МИДа Михаил Богданов представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА "Новости".
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Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
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Сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по фехтованию
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Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
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Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
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Объявлено о сотрудничестве Renault и Volume Graphics
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Лавров призвал США снять санкции против Кубы
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено в 13:26
Общество
Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
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Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
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Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
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