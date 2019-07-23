Армия и оружие

В США заявили, что сбили два иранских беспилотникаREGNUM 12:48

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News
, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.
Коммерсантъ20:20

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В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

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Как борются с этими заболеваниями в Северной столице, рассказал в студии Города+ начальник службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.
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