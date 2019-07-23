с чего всё началось

Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.

В США заявили, что сбили два иранских беспилотника

Армия и оружие В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Кино Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Армия и оружие Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Армия и оружие Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

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Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.

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Здоровье Эксперт рассказал, как в Петербурге борются с инфарктами Как борются с этими заболеваниями в Северной столице, рассказал в студии Города+ начальник службы по развитию регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.

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Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

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Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Политика Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.