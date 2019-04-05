Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» МадуроRT на русском вчера в 20:54
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
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Авто
Новый мощный Volkswagen Golf оснастят 400-сильным мотором
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Во Владивостоке загорелся склад со стройматериалами
Обновлено вчера в 10:46
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО
В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Гаджеты
Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи
Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк помолодела после прибавления в семье
Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье
В Подмосковье откроют 4 новых сосудистых центра
В Московской области через 1,5-2 года создадут 4 новых сосудистых центра, сообщает областной Минздрав.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги
Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.
Обновлено вчера в 03:06
Авто
Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи
Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии
Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на права
Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:05
Кино
Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой
Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Политика
Климкин заявил, что Украина может довести Россию до разорения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего выступления на телевидении заявил, что Киев может довести Россию до "разорения", потребовав от нее "компенсацию за оккупацию".
Обновлено в 00:07