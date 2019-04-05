В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» МадуроRT на русском вчера в 20:54

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Общество Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.

Политика Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Армия и оружие Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель «Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».

Шоу-бизнес Заворотнюк помолодела после прибавления в семье Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.

Здоровье В Подмосковье откроют 4 новых сосудистых центра В Московской области через 1,5-2 года создадут 4 новых сосудистых центра, сообщает областной Минздрав.

Политика Нил Ушаков заявил, что в суде оспорит свою отставку с поста мэра Риги Уволенный министром среды и регионального развития "русский" мэр Риги Нил Ушаков заявил, что в суде спорит свою отставку с поста мэра Риги.

Авто Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Армия и оружие Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Гаджеты Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Общество В России изменят правила сдачи экзамена на права Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.

Политика Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кино Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.