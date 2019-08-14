Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook ProМИР 24 00:49
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
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Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
Обновлено 12 августа в 12:20
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Технологии
Археологи нашли в Дербенте древнее жилище и следы ремесел Чора
Археологи, ведущие раскопки к югу от построенной в VI веке крепости Нарын-Кала в Дагестане, обнаружили остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным инвентарем.
Обновлено в 03:19
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Между терминалами Шереметьева пустят поезда
Железнодорожную ветку между южным и северным терминальными комплексами аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году.
Обновлено в 04:55
Финансы
Обваливший мировую экономику фактор замечен в США
Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей
Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Здоровье
В России продолжает расти число умерших от рака людей
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:13
Происшествия
ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»
Обновлено в 03:14
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Смартфон Samsung с графеновой батареей зарядится за полчаса
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен читайте также В 2017 году инженерам Samsung удалось синтезировать "графеновые шарики", применение которых в литий-ионных аккумуляторах, как утверждалось, повысит их емкость на 45%, а скорость зарядки увеличит в пять раз.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
«Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике
"Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".
Обновлено в 04:20
Футбол
На игре «Спартак» - ЦСКА будет работать система VAR
Российский футбольный союз сообщил, что на матче между «Спартаком» и ЦСКА будет использована система VAR.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Ситуация постепенно становится спокойной.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме
Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения своих энергосистем.
Обновлено в 04:15
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Политика
Митрохина все-таки зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Вечером 13 августа Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Прокуратуре Италии не хватило года на расследование крушения моста в Генуе
Прокуратура Генуи до сих пор не завершила расследование крушения моста Моранди в Генуе, передает La7 в понедельник, 12 августа.
Обновлено 12 августа в 11:57