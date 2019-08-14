Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пошло на такой шаг после заявления фирмы Apple о риске возгорания батарей данных компьютеров.

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

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