Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook ProRuNews24.ru 03:15

Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пошло на такой шаг после заявления фирмы Apple о риске возгорания батарей данных компьютеров.
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Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro

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РИА Новостивчера в 21:28
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