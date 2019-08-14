Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook ProRuNews24.ru 03:15
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пошло на такой шаг после заявления фирмы Apple о риске возгорания батарей данных компьютеров.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
65-летняя артистка отметила, что только один месяц в году может отказаться от услуг визажиста и стилиста.
Обновлено в 04:38
Общество
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено 12 августа в 08:42
Армия и оружие
КНДР призвала Южную Корею не размещать ракеты США на своей территории
В среду, 14 августа Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) распространило сообщение о том, что КНДР призвало власти Южной Кореи не реализовывать планы по размещению на своей территории страны американских ракет средней дальности.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
HTC Wildfire X официально представили
Многие пользователи уже успели забыть про компанию HTC, которая когда-то давно была лучшей на рынке и могла спокойно тягаться с компаниями уровня Apple или Samsung.
Обновлено в 06:08
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Футбол
Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Общество
Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота
В английском графстве Ноттингемшир муж и жена выиграли 1 млн фунтов стерлингов лишь благодаря тому, что забыли купить своему домашнему питомцу поесть.
Обновлено в 03:45
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Игры
Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro
Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Криптокошелек смартфона Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin
Криптовалютный кошелек смартфона Samsung Galaxy S10 начнет поддерживать Bitcoin и блокчейн Klaytn, разработкой которого занимается мессенджер Kakao.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32