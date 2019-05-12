Армия и оружие

В США заметили зенитную систему С-300RuNews24.ru 15:10

Соединенные Штаты Америка разместили на военном полигоне российскую зенитную систему С-300. Соответствующие фотографии, сделанные со спутника, опубликовали в интернете. На снимке запечатлены командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6, а также две пусковые установки.
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На полигоне в США заметили С-300

Lenta.ru09:38

На военном полигоне в США засняли российскую зенитную систему С-300

Фонтанка.Ру12:20

Российскую систему С-300 «Фаворит» заметили в США

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На полигоне в США заметили российскую С-300

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Московский Комсомолец07:05

В США заметили комплексы С-300

Взгляд.ру06:42

Зенитная система С-300 замечена в США

Российская газета05:57
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Lexus презентовал оранжевое купе LC 500

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Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.
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Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР

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На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
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Происшествия

СМИ опубликовали кадры жесткой посадки самолета в Мьянме

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Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
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Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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Армия и оружие

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Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

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