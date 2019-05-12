Армия и оружие
В США заметили зенитную систему С-300RuNews24.ru 15:10
Соединенные Штаты Америка разместили на военном полигоне российскую зенитную систему С-300. Соответствующие фотографии, сделанные со спутника, опубликовали в интернете. На снимке запечатлены командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6, а также две пусковые установки.
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