Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300Мойка78 13:25

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона. Как сообщает «Газета.ру», на фото отмечены две пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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На полигоне в США заметили российскую С-300

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Взгляд.ру06:42

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