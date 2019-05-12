Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300Мойка78 13:25

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона. Как сообщает «Газета.ру», на фото отмечены две пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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На полигоне в США заметили российскую С-300

Известия15:17

На военном полигоне в США засняли российскую зенитную систему С-300

Фонтанка.Ру12:20

На полигоне в США заметили С-300

Lenta.ru09:38

Российскую систему С-300 «Фаворит» заметили в США

Газета.Ru12:34

В Сети появились снимки системы С-300 в США

Московский Комсомолец07:05

В США заметили комплексы С-300

Взгляд.ру06:42

Зенитная система С-300 замечена в США

Российская газета05:57
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«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии

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«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
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Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии

Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
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Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Самые популярные эмодзи в разных странах. Инфографика

Как отмечают специалисты в разных странах, женщины в 1,5 раза чаще мужчин используют эмодзи.
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Завершено голосование на президентских выборах в Литве

Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК.
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Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Андрею Бочарову «вынесли приговор»

Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
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Происшествия

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Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
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Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
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HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Шоу-бизнес

Мошенники наживаются на имени мамы Децла

Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
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Футбол

Коутиньо выбыл примерно на 10 дней

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

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Обновлено в 11:21
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
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Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
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Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
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