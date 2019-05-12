Армия и оружие
В США заметили российскую зенитную систему С-300Мойка78 13:25
На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона. Как сообщает «Газета.ру», на фото отмечены две пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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