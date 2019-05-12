В США заметили российскую зенитную систему С-300Мойка78 13:25

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона. Как сообщает «Газета.ру», на фото отмечены две пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Гаджеты Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.

Наука Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.

Происшествия Взрыв горящей машины в Новой Москве попал на видео Житель поселка Ватутинки, расположенного в Новой Москве, снял на видео пылающие автомобили, один из которых взорвался в тот момент, когда мимо него пытался пройти человек.

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Политика Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.

Авто Как выбрать инструктора по вождению? Обычно автошколы проверяют все необходимые для обучения вождению документы при приеме на работу, но можно попросить инструктора показать вам документ на право обучения вождению транспортного средства соответствующей категории или подкатегории.

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.

Энергетика Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ.

Футбол Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.

Хоккей Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.

Экономика Мобильные платежи в селах растут По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.

Здоровье Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Общество В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови» Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.

Музыка В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019 Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.