Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»Lenta.ru 09:05

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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США захотели иметь аналог российского комплекса «Мертвая рука»

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Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.
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