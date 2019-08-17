Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»Lenta.ru 09:05
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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Происшествия
Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости
Обновлено в 03:49
Политика
Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней.
Обновлено в 00:48
Футбол
Александр Ерохин: «„Ахмат“ думал только о сохранении своих ворот»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) подвел итоги встречи.
Обновлено в 14:30
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Мужчина привязал собаку в машине и ехал по Киевскому шоссе, пока его не заблокировали другие автомобили.
Обновлено в 14:52
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Происшествия
На мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП
Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.
Обновлено в 14:46
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ
Обновлено в 15:17
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Музыка
Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова
Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Экономика
Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года
В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34